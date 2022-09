A New York matura l'intesa tra Draghi e Macron: ora la Francia è pronta a sostenere il price cap

Start spreading the news, o forse ancora no, occorrerà attendere almeno fino alla tarda mattinata di oggi, perché la notizia venga davvero diffusa. Ma le notti newyorchesi hanno prodotto comunque un fatto che è più che ufficioso: la Francia ha sciolto le riserve, ha deciso di sottoscrivere la proposta sul price cap promossa dall’Italia. Sono stati i conciliaboli riservati svolti a margine dei lavori al Palazzo di vetro dell’Onu, riunioni tra i ministri responsabili dei dossier energetici, non solo europei, e dei loro pochissimi sherpa, a sancire la svolta. Che era prevedibile, per quanto non scontata, ma che comunque ha prodotto qualche sommovimento, se è vero che, a fronte del compattarsi del fronte europeo favorevole al tetto del prezzo del gas, anche la Norvegia, che ormai nella lista dei fornitori di gas all’Ue è al primo posto, ha speso parole di parziale apprezzamento sul progetto. Che non prefigura un limite al solo gas russo, ma a tutto quello importato in Europa via tubo.

