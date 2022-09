L'Ue chiede solidarietà alla Norvegia che macina profitti sul gas

La Russia ha reagito alle sanzioni occidentali militarizzando le forniture di gas naturale, riducendo o bloccando i flussi per infliggere un danno economico e spaventare i paesi dell’Unione europea alle prese con la diversificazione delle fonti. Questo ha fatto aumentare il prezzo del gas fino a sette volte, permettendo guadagni enormi anche agli altri fornitori. Il principale tra questi è la Norvegia, uno dei pochissimi paesi dell’Europa occidentale che non è entrato a far parte dell’Unione europea, scegliendo l’alternativa dello Spazio economico europeo. Tra le motivazioni che hanno tenuto Oslo fuori dal mercato unico c’era proprio la volontà di mantenere i diritti sovrani sui suoi giacimenti di gas e petrolio del mare del Nord, e il pieno controllo dei proventi energetici usati per finanziare il fondo sovrano di un generosissimo welfare state e sofisticati investimenti nella transizione verde.

