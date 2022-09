Italia, Germania e Belgio: l'asse dei volenterosi che punta a sovvertire il mercato del gas europeo

C’è chi ci vedrà la pervicacia della speranza, l’accanimento di chi non rinuncia alle proprie velleità; e chi invece apprezzerà la perseveranza che questo incaponimento denota. Sta di fatto che Roberto Cingolani, e con lui Mario Draghi, al tetto al prezzo del gas ci crede davvero. A quello russo, e non solo. E forse è in nome di questo ostinato ottimismo che anche il discorso di ieri di Ursula von der Leyen è stato accolto dal ministro della Transizione energetica con favore. Una spinta in più, per quanto misurata, nei lavori che sottotraccia la diplomazia italiana sta portando avanti in vista del decisivo Consiglio europeo di fine mese, in un’inedita alleanza con Belgio e Germania.

