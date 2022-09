L'utilità della Borsa del gas, oltre la speculazione

Se ogni giorno abbiamo un prezzo determinato dall’incrocio di domanda e di offerta su cui poter ragionare (sul quale viene basato l’80 per cento dei contratti di import), questo lo dobbiamo al Title transfer facility di Amsterdam

Nel corso delle ultime settimane, si è da varie parti sottolineato il mal funzionamento della cosiddetta Borsa di Amsterdam, il Title transfer facility (Ttf), piazza di mercato virtuale gestita da Gasunie, società di gestione olandese, in cui vengono contrattati e consegnati in diverse scadenze flussi fisici di gas naturale, che poi, attraverso i meccanismi di interconnessione, vengono trasportati in tutta Europa.