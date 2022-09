L'inverno senza gas russo fa meno paura, ma non abbastanza

Il gas russo non è più una minaccia per l’Italia. Almeno non per questo inverno, dice Bloomberg in un articolo in cui “people familiar with the matter” sostengono che forniture aggiuntive da Algeria ed Egitto sarebbero sufficienti a compensare un’eventuale interruzione delle importazioni dalla Russia. Il tema è tornato d’attualità anche per via della cronache di questi giorni. Tra il colosso russo Gazprom e la compagnia ucraina Naftogaz, attraverso cui arriva il metano in Europa, è in corso un contenzioso legato ai diritti di transito che Mosca sostiene di non dover pagare. Se la vicenda si sviluppasse per il peggio, i rapporti finanziari tra le due compagnie resterebbero impigliati nella rete delle sanzioni e si dovrebbero interrompere, così come i flussi di gas. L’altra via che collega Mosca a Bruxelles è quella del Nord Stream, di cui però si teme la messa fuori servizio definitiva in seguito al sabotaggio di cui i contorni non sono ancora chiari.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE