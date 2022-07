Chi pensa che l'inflazione abbia a che fare con la guerra sbaglia

In un precedente articolo su questo giornale (15 luglio) ho argomentato che la spinta inflazionistica che colpisce quasi tutti i paesi avanzati precede la guerra contro l’Ucraina e ha ben poco a che fare con la guerra o con il coinvolgimento dei paesi della Nato, via sanzioni o invio di armi. Ho anche mostrato che dall’inizio della guerra i prezzi della maggior parte delle materie prime non sono aumentati, ma sono diminuiti, pur rimanendo su livelli storicamente molto alti. Purtroppo, la stragrande maggioranza della popolazione, non solo in Italia, è convinta del contrario e pensa che l’inflazione sia una conseguenza del nostro coinvolgimento nelle guerra. A questa convinzione hanno contribuito molti di coloro che fino a pochi mesi fa sostenevano che l’inflazione era un fenomeno temporaneo; la guerra è stata un’ottima scusa per non doversi scusare per l’errore di previsione. A sua volta questa convinzione diffusa spiega la stanchezza dell’opinione pubblica e la difficoltà di molti governi a continuare a sostenere l’Ucraina, come è invece necessario. Si può riconoscere la buona fede, ma non si può non vedere che la narrazione secondo cui ci sarebbe un nesso fra il nostro coinvolgimento nelle guerra e l’inflazione equivale a portare davvero un mare di acqua al mulino di Putin; anzi, è forse questa la principale arma in mano a Putin per dire che la sanzioni fanno più male a noi che alla Russia. Che all’incirca dall’inizio della guerra le materie prime stiano diminuendo è evidente dai dati che ho già mostrato.

