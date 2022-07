Prepararsi all'inverno senza gas russo

L’Italia è probabilmente il paese che ha fatto meglio in Europa, in quasi 5 mesi dopo l’invasione dell’Ucraina, nella riduzione della dipendenza energetica di gas dalla Russia. Il governo, anche grazie alle storiche e buone relazioni dell’Eni, ha fatto numerosi viaggi e siglato accordi per diversificare le forniture di gas nel breve e medio periodo. Draghi è reduce dal viaggio in Algeria, dove ha firmato per 4 miliardi di metri cubi in più oltre ai 2 già decisi in primavera già per quest’anno. Ma prima ci sono stati gli accordi con Azerbaigian, Angola, Congo, Qatar, Mozambico ed Egitto. In brevissimo tempo, l’Italia è riuscita a ridurre la dipendenza dal gas russo dal 40 al 25 per cento già per quest’anno (la Germania è ferma al 35 per cento) e, ovviamente, in misura maggiore per i prossimi.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE