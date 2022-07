Non è detto che un governo che cade generi più instabilità di un gasdotto rimasto aperto

Sono almeno dieci anni che parliamo della strategia della destabilizzazione russa ma abbiamo fatto poco per contenerla. Poi la guerra ha strappato il velo e siamo rimasti nudi. Indifesi anche? No, non è detto, la difesa è una scelta

Milano. Vladimir Putin esporta gas e instabilità assieme, riempie le proprie casse con il primo e rafforza il proprio potere con la seconda, lo fa da tempo immemore anche se l’occidente ne ha avuto contezza piena e inequivocabile soltanto quando il presidente russo ha mostrato con le armi e la violenza il suo progetto terrorista contro l’Ucraina e quindi contro di noi. Sono almeno dieci anni che parliamo della strategia della destabilizzazione russa – l’abbiamo definita “interferenza” per illuderci che fosse innocua – ma abbiamo fatto poco per contenerla, così ha attecchito in Europa e in America, nei cuori, nelle menti e nei partiti politici divisi tra chi si lasciava ammaliare dal putinismo e tentava di imitarlo, e chi invece pensava che potesse essere integrato e gestito. Nessuno o quasi ha mai davvero pensato che fosse necessario fermare le esportazioni russe pur sapendo quanto fossero redditizie per Putin.