Questa è “l'economia di guerra” dell'Ue per superare l'inverno

Bruxelles. La nuova fase della guerra della Russia contro l’Ucraina viene spesso descritta come una gara di resistenza tra Volodymyr Zelensky e i suoi alleati, da un lato, e il presidente russo, Vladimir Putin, dall’altro. Chi cederà per primo di fronte alle perdite di vite umane, all’esaurimento delle forze militari e degli stock di armi, all’aumento del costo della vita, al taglio delle forniture del gas e alle sanzioni? Il presidente russo sta puntando sulla fatica degli europei, convinto che smetteranno di sostenere l’Ucraina quando si troveranno in inverno al freddo, senza gas e con un’inflazione record. Ma alcuni leader dell’Unione europea si stanno preparando a sfidare Putin con una “strategia primavera 2023”. I rapporti di forza sulle forniture energetiche e gli effetti delle sanzioni “cambieranno il prossimo anno”, spiega al Foglio un diplomatico dell’Ue. L’inverno sarà “un periodo che metterà alla prova gli europei”, dice il diplomatico: “La pressione sarà enorme a causa dell’aumento del costo della vita”. Ma “dobbiamo reggere fino alla primavera 2023. Se passiamo l’inverno avremo una situazione molto diversa”. Per l’Europa, l’Ucraina e la Russia. Un elemento chiave della “strategia primavera 2023” è il passaggio nei prossimi mesi a un’economia di guerra da parte di tutta l’Ue.

