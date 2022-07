Gli accordi di Draghi in Algeria per fare dell'Italia l'hub europeo del gas

Mentre nella capitale italiana si susseguivano le riunioni dei partiti sulla crisi di governo in vista del D-day di mercoledì, Mario Draghi è volato nella capitale algerina per il quarto vertice intergovernativo Italia-Algeria in cui sono stati siglati accordi e contratti di fornitura con il paese che in questi mesi è diventato il nostro primo fornitore di gas naturale. Prima della guerra la Russia forniva all’Italia 29 miliardi di metri cubi di gas all’anno contro i 23 dell’Algeria, ma quest’anno nel gasdotto che collega i due paesi sono già transitati 13,9 miliardi di metri cubi, ai quali si aggiungeranno ora altri 4 miliardi, oltre ai 2 miliardi concordati la scorsa primavera. Forniture aggiuntive da sommare a quelle già pianificate dei prossimi mesi, con lo scopo di aiutare l’Italia a superare l’inverno. Ciò è possibile grazie al rapporto speciale tra l’algerina Sonatrach e l’Eni, presente nel paese dal oltre 40 anni.

