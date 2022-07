La crisi politica e quella energetica

Dal rigassificatore di Piombino al termovalorizzatore di Roma, I partiti affrontano ogni problema mostrandosi ragionevoli in privato ma estremisti in pubblico: ecco perchè Draghi pretende chiarezza

Secondo il Fondo monetario internazionale, tra i grandi paesi europei l’Italia sarebbe quello maggiormente danneggiato da un’interruzione delle forniture di gas russo. L’impatto sul pil potrebbe raggiungere i 5 punti percentuali. Questo scenario dovrebbe mettere tutti in guardia sull’esigenza di dare seguito, il più rapidamente possibile, al piano del governo per la diversificazione degli approvvigionamenti. Sebbene a parole tutti siano d’accordo, quando si entra nel merito iniziano i distinguo. Il caso di Piombino è emblematico. La città dovrebbe ospitare uno dei rigassificatori galleggianti acquistati da Snam. Le forze politiche locali sono trasversalmente schierate contro il terminale. Eppure, non lontano da lì – al largo della costa tra Livorno e Pisa – si trova un’altra unità analoga. La nave Fsru Toscana sta a 12 miglia nautiche da terra, ha una capacità di rigassificazione di circa quattro miliardi di metri cubi annui ed è operativa dal 2013. In questi anni ha funzionato regolarmente senza causare alcun problema ai cittadini o all’ambiente.