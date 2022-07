No al ricatto di Putin: ecco il piano d'emergenza della Commissione europea

Bruxelles. L’Agenzia internazionale per l’energia ieri ha lanciato “l’allarme rosso” per le forniture di gas nell’Unione europea, chiedendo ai suoi stati membri di iniziare a tagliare subito i consumi per prepararsi a un “lungo e difficile inverno”. Il gigante russo Gazprom avrebbe invocato la clausola di “forza maggiore” per ridurre i flussi di gas verso alcuni dei suoi principali clienti europei. La possibilità che il gasdotto Nord Stream 1, attualmente in manutenzione, non torni operativo il 21 luglio è reale. Domani la Commissione presenterà il suo piano d’emergenza per far fronte a un taglio totale delle forniture di gas dalla Russia. L’obiettivo è organizzare i razionamenti e altre misure a livello europeo per minimizzare i danni economici e sociali.

