Non aver paura delle nostre sanzioni: il passo falso della Germania

All’inizio aveva mostrato i muscoli, dicendo che “nel braccio di ferro” sul gas con Putin la Germania e l’Europa avrebbero avuto la meglio. Ora, invece, sembra gettare la spugna. Il ministro tedesco dell’Economia Robert Habeck ha infatti lanciato un appello pubblico al Canada per chiedere il rilascio di una turbina russa. “E’ con il cuore pesante che abbiamo dovuto chiederlo”, dice il vice di Olaf Scholz, “ma sanzioni forti significa che devono danneggiare la Russia e Putin più di quanto non facciano alla nostra economia. Pertanto, dobbiamo togliere a Putin la scusa della turbina”. La turbina è quella di Gazprom, costruita in Canada da Siemens Energy, inviata dai russi a Montreal per una riparazione ma rimasta bloccata lì a causa delle sanzioni introdotte dal governo di Justin Trudeau. Per Mosca è questo problema tecnico l’origine del taglio del flusso di gas all’Europa che ha messo in seria difficoltà la Germania (-60 per cento delle forniture), costringendola a un piano di emergenza che prevede anche per affrontare l’inverno.

