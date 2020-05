La polemica sull’accordo fra governo e gruppo Fca per una linea di credito da oltre 6 miliardi garantita all’ottanta per cento dal nuovo istituto della garanzia Sace introdotto dal cosiddetto decreto “Liquidità” di questo aprile è assurda. Lo è perché sembra essere una dimostrazione tangibile che le misure varate per dare liquidità al sistema produttivo possono avere un effetto davvero positivo e concreto. Tutto è sempre migliorabile, certo, ma 6 miliardi di nuova finanza alla filiera dell’auto sono tanti e...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.