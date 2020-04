Un altro fasullo “complotto” della Germania

Un analista di Commerzbank, seconda banca tedesca, come tanti altri analisti di tante altre banche, giorni fa ha scritto un report per i suoi clienti. Occhio ai Btp perché a causa della crisi del coronavirus l’Italia potrebbe subire un taglio del rating e perdere l’“investment grade”. All’improvviso lo sconosciuto analista tedesco, per aver semplicemente consigliato cosa comprare e cosa vendere, ha fatto irruzione sulla nostra scena politica: per il grillino Stefano Buffagni, viceministro dello Sviluppo economico, “la Germania ci attacca...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.