Oops, mi chiude anche la Whirlpool e proprio a Napoli, praticamente sotto casa! Per uno scherzo della sorte, Luigi Di Maio scopre la notizia solo online. Curioso che nemmeno l’efficientissima piattaforma Rousseau l’abbia intercettata in tempo. Chissà, forse i pentastellati ancora sotto choc per il risultato elettorale erano troppo occupati a farsi le scarpe l’un l’altro, o forse il giocattolo di Casaleggio si era impallato nel contare la folla di 56 mila seguaci e bilanciare le percentuali: facciamo 90 per...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.