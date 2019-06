Su Ilva Di Maio si rimette alla Corte

Il sospetto ha preso consistenza di prova quando Luigi Di Maio, durante la sua visita a Taranto, si è lasciato scappare la dichiarazione chiarificatrice. “Semplicemente la Corte costituzionale – ha detto il vicepremier grillino – si sarebbe espressa sull’immunità penale, probabilmente in autunno, e siccome abbiamo sempre detto che su quella norma avevamo delle perplessità, è giusto dire in questo momento che non debbano esistere immunità penali”. Un contorto politichese, quello del ministro dello Sviluppo. Che però, tradotto in italiano,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.