Il grande imbroglio di Di Maio sulle trivelle

Roma. Il 17 aprile 2016 il referendum per l’abrogazione delle leggi sulle concessioni all’estrazione di idrocarburi in mare, sostenuto da nove consigli regionali di diverso colore politico (Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Liguria, Marche, Molise, Sardegna e Veneto), da governatori di partiti opposti (dal pugliese Michele Emiliano al veneto Luca Zaia), dal comitato No Triv e da ben quattordici partiti (dal Movimento 5 stelle alla lista Tsipras passando per Lega e Fratelli d’Italia) andò incontro a una sonora sconfitta, mancando di...

