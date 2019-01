Bando all’ambientalismo ultrà

Sergio Costa, ministro dell’Ambiente nominato dal M5s, ha qualche problema con le dimissioni, con la logica e con la materia della quale si occupa, che in un paese evoluto e attento all’ecologia non può essere affrontata con metodi da ultrà. Le dimissioni le ha minacciate sulla proroga delle trivellazioni in acque territoriali, paventando “un Medioevo prossimo venturo”; poi le ha ritirate dopo il compromesso M5s-Lega che stabilisce una moratoria di 18 mesi a nuovi permessi di ricerca (ma il proseguimento...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.