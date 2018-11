Panico Toninelli

Roma. Alla fine della fiera rivedremo lo stesso film dell’Ilva e del Tap. Danilo Toninelli da quest’impiccio delle grandi opere ne verrà fuori con il “metodo Di Maio”, invocando il “delitto perfetto” e mostrando le “mani legate” dopo un parere dell’Avvocatura. Sulla Tav la partita è ancora in alto mare, ma per quanto riguarda il Terzo Valico la situazione si sta sempre più definendo e non senza imbarazzi. La decisione di portare a termine la linea Genova-Tortona, che si inserisce...

