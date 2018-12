Non sapete come fare sempre la scelta sbagliata? Chiamate Di Maio

Roma. I tempi del balcone di Palazzo Chigi sono lontani per Lugi Di Maio: eppure era solo il 27 settembre. Con la manovra del popolo smantellata dalla commissione di Bruxelles per manifesta impraticabilità, al capo politico del M5s non resta che dedicarsi all’arduo lavoro di ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico. Passare dal “peronismo alla marinara” a dossier che si chiamano Alitalia, Fca, Tim, occupazione, Ilva non è però né facile né comodo. Di Maio non solo mostra di...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.