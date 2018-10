Dopo la Tav si blocca anche il pil. Arriva la decrescita infelice

La crescita zero del pil italiano nel terzo trimestre ha sorpreso anche gli analisti più pessimisti, che si aspettavano una flessione intorno a un più 0,1 per cento ma non certo uno stop così secco. Invece l’economia si è fermata bruscamente, frenata soprattutto dall’industria che sino a questo momento aveva galoppato trainata dagli investimenti 4.0, dai consumi interni e dall’export. Lo stallo dell’Italia che emerge dalla stima preliminare dell’Istat stride in confronto ad una espansione media dell’Unione Europea in rallentamento...

