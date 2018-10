Crescita & bluff. Il pil a zero sgonfia la manovra sovranista

L’economia è ferma, la Borsa scende e lo spread sale. Rispetto a uno scenario terrificante come questo il premier Giuseppe Conte dice da Nuova Delhi: “L’avevamo previsto, proprio per questo faremo una manovra espansiva”. Mentre il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio afferma, come al solito, che è colpa dei governi precedenti e che “con la manovra del popolo non solo il pil ma anche la felicità dei cittadini si riprenderà”. Vaste programme. Nella giornata di ieri non sono...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.