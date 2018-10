Roma. I dati macroeconomici pubblicati in questi giorni smentiscono il discorso del governo Lega-M5s per cui l’economia crescerà più velocemente e questo contribuirà a ridurre il rapporto deficit/pil in futuro. L’economia italiana avrebbe dovuto crescere dello 0,2 per cento nel terzo trimestre, ma il pil si è attestato a zero: significa nessuna crescita da giugno a settembre. Con una giravolta, la retorica governativa è quindi diventata opposta in queste ore: ieri, parlando alla Giornata mondiale del risparmio, il ministro dell’Economia,...

