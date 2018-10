Quota Zero

Il pil dell’Italia, che non ha mai dato spettacolo, si è bloccato nel terzo trimestre: zero, dice l’Istat, dopo lo 0,2 a giugno. La variazione acquisita per quest’anno è dell’uno per cento, rispetto all’1,6 di fine 2017. Mentre da un trimestre all’altro la crescita tendenziale scende dall’1,2 per cento allo 0,8. L’Italia segue la tendenza europea, a sua volta determinata da fattori interni ed esterni: rialzo dei tassi dopo la fine del Quantitative easing della Bce, dazi, Brexit, instabilità tedesca,...

