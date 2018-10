Numeri da paura

Tra i primi dieci paesi dell’Eurozona, l’Italia è quello che ha lo spread tra i titoli del debito pubblico (Btp) e i Bund tedeschi di gran lunga più elevato. Nonostante si sia un po’ ridotto negli ultimi giorni, il differenziale ruota intorno a 300 punti base, livello che è pari a due volte e mezzo quello di marzo 2018 (130 punti base). Da tempo, tra gli osservatori di mercato si è diffuso il timore che il rischio sistemico connesso a questo innalzamento possa diffondersi alla zona euro.

Il tema è emerso poco nel dibattito pubblico, anche per una certa la riluttanza degli stessi operatori. Ma i primi segnali cominciano ad emergere e ne parla apertamente è Axa Investment Managers, che tiene sotto stretta osservazione alcuni “indicatori di contagio”, come quello della correlazione tra i titoli governativi e la correlazione tra questi e il sistema bancario: entrambi rappresentano spie importanti nella struttura del mercato e nel sentiment degli investitori. “Lo spread Btp-Bund ha subito uno choc e la performance di altre classi di attivo, sia esse italiane che anche di altri paesi, si è mossa nella stessa direzione anche se con variazioni di magnitudo diversa”, dice al Foglio Alessandro Tentori, Chief investment officer di Axa IM. Tanto per cominciare, da marzo 2018 a oggi, nello stesso arco temporale in cui lo spread dell’Italia ha cominciato a correre, anche il differenziale tra i rendimenti dei titoli di stato spagnoli rispetto a quelli tedeschi è quasi addoppiato passando a 128 basis point da 67 bp. Situazione analoga in Portogallo (aumento del 30 per cento a quota 155 bp). E anche in Francia e Belgio si registrano aumenti degli spread governativi anche se meno consistenti. Per Axa IM, questo vuol dire che il rischio connesso ai Btp italiani si sta diffondendo attraverso i canali di trasmissione di un sistema integrato come quello europeo. Ma attenzione – mette in guardia Tentori – il contagio finanziario non avviene solo tra classi di attivo simili, come per esempio, i titoli governativi emessi da paesi membri dell’Unione. “Lo misuriamo su uno spettro di asset molto più esteso, in modo da meglio catturarne l’entità – prosegue l’esperto – E in effetti si è osservata una forte correlazione tra Btp e banche”. Se si mette, infatti, in relazione l’andamento dei prezzi di mercato dei principali istituti di credito europei (come Bnp Parisbas, Deutsche bank, Santander) con quello dei rendimenti dei Btp italiani si vede che i primi diminuiscono quando aumentano i secondi. “Il motivo del contagio non è il Btp, ma ne è la scintilla – spiega Tentori – Le basi per un contagio sono state gettate decenni fa quando si decise di creare l’Unione monetaria, ma questo è normale perché non è ipotizzabile un’unione solo quando le cose vanno bene. In ogni caso, un altro fattore che ha rafforzato il legame tra banche e stati sovrani è la regulation di Basilea III, che incentiva gli istituti a detenere ingenti portafogli di liquidità in cosiddetti asset ad alta liquidità e ad alto rating. Le banche italiane detengono 380 miliardi di debito pubblico italiano, ma anche le tedesche e le francesi hanno enormi portafogli di titoli governativi domestici”.. Per finire, c’è l’effetto contagio che riguarda le economie reali. “Un peggioramento delle condizioni finanziarie – per esempio dovuto allo spread e alla perdita di capitalizzazione del settore bancario, come è attualmente il caso in Italia – implica una riduzione della capacità delle banche di fare prestiti. Questo si trasmette forzatamente al pil e all’inflazione, ma non solo. Anche la capacità della Banca centrale di controllare la liquidità e di raggiungere gli obiettivi di stabilità dei prezzi ne potrebbe soffrire, con conseguenti decisioni a livello di strategia monetaria”, conclude l’esperto.

Ma di quanto è diminuita la ricchezza dell’Italia dopo il voto del 4 marzo? Il Foglio ha sintetizzato gli effetti sull’economia di sei mesi circa del governo giallo-verde sulla base degli studi in circolazione e con l’aiuto di analisti e centri di ricerca.