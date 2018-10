L’horror di una Cgil formato No Tav

Con sedici condanne e tre assoluzioni si è concluso a Torino il processo per l’assalto, il 28 giugno 2015, di un migliaio di attivisti No Tav al cantiere di Chiomonte della Torino-Lione, simbolo delle grandi opere che i 5 stelle intendono cancellare. La Tav – come il Terzo Valico ferroviario di Genova, Pedemontana veneta, gasdotto Tap – è anche tra i motivi di scontro tra ala moderata della Lega e grillini. Ma Luigi Di Maio e il ministro Danilo Toninelli...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.