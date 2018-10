La scintilla tra i sindacati per una nuova marcia dei 40 mila

Roma. Dicono che un fatto politico, prima di erompere, sia avvertibile come una scarica elettrica: è nell’aria. E infatti prima è cominciato uno show di cautele, delicatezze, tossettine, piedi di piombo, piccoli segnali allarmati, perché persino un grande e in fondo ben disposto imprenditore come Francesco Gaetano Caltagirone, che ha simpatia per Matteo Salvini, dopo aver visto la manovra, il reddito di cittadinanza e il decreto dignità di Luigi Di Maio, pare avesse allargato le braccia, sconfortato, con parole che...

