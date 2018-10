I piedi ben piantati in terra e lo sguardo globale: non stava descrivendo una creatura mitologica Vincenzo Colla, uno dei due uomini (l’altro è Maurizio Landini) che a inizio 2019 si troverà in campo per sostituire Susanna Camusso alla guida della Cgil. Stava descrivendo, Colla, il sindacato dei suoi sogni. E però quell’immagine dice molto di lui, emiliano solido dall’accento bersaniano (non soltanto nel senso della cadenza piacentina, ché Colla non ha mai nascosto la stima per i transfughi ex...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.