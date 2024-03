La protesta di Uber arriva per mail: "Governo Meloni, dove vogliamo andare?"

"Per leggere questa lettera impiegherete circa 2 minuti, forse tra qualche mese per prendere un Uber in Italia dovrete impiegarne 60". Questa mattina migliaia di iscritti alla piattaforma Uber si sono ritrovati questa mail nella propria casella di posta. A firmarla è il general manager della sede italiana dell'azienda, Lorenzo Pireddu. Attraverso la lettera aperta inviata direttamente ai clienti, Pireddu ha voluto esprimere la sua preoccupazione in merito ad alcuni provvedimenti sui quali sta lavorando il ministero dei Trasporti. Il messaggio solleva l'enorme, e ancora irrisolto, problema dei taxi in Italia e, più in generale, la difficoltà nel regolamentare il servizio di trasporto privato armonizzando la spropositata domanda con la scarsa offerta.

