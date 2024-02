Il paradosso degli Ncc: “Vorremmo più licenze”

“Per quanto riguarda quello che pensiamo noi, di licenze ne servirebbero ancora di più. Questa compressione per entrare nel mercato è assurda: a Roma si vive di turismo e a chi arriva non facciamo neppure trovare i mezzi per spostarsi, è chiaro allora che se ne vanno in Spagna o da qualche altra parte”. Leonardo Giammarino, 60 anni, rappresentate degli Ncc, siede al tavolo con le categorie del trasporto pubblico non di linea del Campidoglio, ed è sconsolato. Il comune, in vista del Giubileo, vuole emettere 2.300 nuove licenze di noleggio con conducente, che si aggiungeranno alle circa mille licenze taxi in più. Un numero in apparenza grande, ma che in realtà non lo è. Infatti, se i taxi a Roma sono solo poco meno di 8 mila, la situazione degli Ncc è ancora più incredibile. Le licenze totali nella capitale sono 850, da decenni non viene bandita una gara per emettere nuovi titoli. Il risultato: un servizio che, come quello taxi, non funziona. “Attualmente – spiega Giammarino – c’è un fabbisogno inevaso enorme: dopo la pandemia siamo stati costretti a lasciare a terra oltre il 40 per cento di chi cercava il nostro servizio, tutto per colpa di una normativa che senza decreti attuativi impedisce ai comuni di fare i bandi per le nuove licenze. Poi – prosegue– uno si chiede come mai c’è chi va a prendere la licenza a Canicattì o a Ragusa per lavorare nella capitale: c’è una domanda gigantesca che non viene soddisfatta”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE