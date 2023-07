Salvini vuole aumentare i taxi e pensa alle licenze temporanee

Da Roma a Milano. Più taxi in giro non tra uno, due, o tre anni, ma direttamente da quest’estate. La promessa è di quelle alle quali si fa fatica a credere. Soprattutto se si guarda a chi le sta facendo. Ma Matteo Salvini si è messo in testa di stupire. Convoca, riunisce ascolta. Vuole fare qualcosa d’incredibile: cambiare le regole per taxi e Ncc, ma, soprattutto, aumentare il numero di taxi. Una roba che non riuscì neppure Mario Draghi, sopraffatto dalle proteste dei tassisti davanti a palazzo Chigi, cavalcate proprio da Salvini e dalla Lega (indimenticabile la frecciata che il premier riservò al leghista durante il suo ultimo discorso al Senato proprio un anno fa: “Non si sostengono proteste non autorizzate e violente”).

