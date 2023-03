Ascesa di Alfredo Storto, il "dritto" di Salvini e capo gabinetto "adagio, adagio"

Da magistrato a consigliere politico. Gestisce tutti i dossier del ministero dei Trasporti. In passato ha lavorato con Calderoli. La rigenerazione del leader della Lega passa da lui

E’ “Storto” di cognome, ma è il “dritto” di Salvini. La fortuna può essere sbilenca. Il leader della Lega è stato baciato. Ovviamente è un bacio fluido: smack, smack. Glielo ha dato Alfredo Storto, il suo capo di gabinetto al ministero dei Trasporti, una scoperta del viceministro Edoardo Rixi: “Caro Matteo, conosco uno che fa per noi”. Se Salvini si sta rigenerando lo deve anche a questo magistrato “adagio, adagio” che gli assembla i dossier, che sta scrivendo il nuovo codice degli appalti e che possiede due scrivanie, una per i faldoni e una per offrire la tazzulella di caffè: “Zucchero? Gradisce?”.