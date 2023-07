Perché è così difficile aumentare le licenze dei taxi (spoiler: c'entrano i dati che i tassisti non forniscono)

Aumentare il numero di taxi? Facile a dirsi, molto meno a farsi. I tassisti, organizzati e sempre pronti alle barricate, fanno paura a comuni e governi (persino Mario Draghi sul punto fu costretto a capitolare). Ma non è solo per questo che è difficile aumentare le licenze. Da un lato sono proprio loro che dovrebbero fornire ai comuni e alle regioni i numeri necessari per stabilire un aumento delle licenze. Dall’altro c’è una normativa che vede proprio l’aumento delle licenze, e dunque delle auto in circolazione, come ultima spiaggia. Con queste motivazioni si è giustificato alcuni giorni fa il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. “Purtroppo - ha detto - le regole attuali non consentono interventi a impatto immediato”, ha risposto a chi chiedeva quando il comune attiverà nuove licenze. Uno studio del 2019 realizzato da Roma servizi per la mobilità, l’agenzia comunale che si occupa della pianificazione del trasporto pubblico e privato, dice che a Roma servirebbero tra le 2 mila e le 5 mila auto bianche in più.

