Altro che Draghi, il vero potere forte sono i tassisti

Nel discorso al Senato Mario Draghi aveva citato due volte i taxi: la prima, direttamente, parlando della legge sulla concorrenza e la seconda, indirettamente, criticando il sostegno di alcune forze di maggioranza “a proteste non autorizzate e talvolta violente”. Quelle dei tassisti nei giorni precedenti, appunto. Ma all’indomani del mancato voto di fiducia di M5s-Lega-FI e delle dimissioni di Draghi, il governo ormai degli affari correnti ha dovuto stralciare dal ddl Concorrenza le norme sui taxi, per far approvare la legge in extremis, prima dello scioglimento delle Camere, anche perché altrimenti sarebbe a rischio uno dei target per incassare la tranche di fondi del Pnrr. Piena soddisfazione da parte dei partiti che hanno fatto cadere il governo.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE