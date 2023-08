Toh, Uber fa il pieno di utili, e distribuisce 15 miliardi ai suoi guidatori (ed è pure di destra)

San Francisco. Mentre in Italia si studiano incentivi, compensazioni, assistenze morali e materiali per venire incontro ai poveri tassisti non liberi di fatturare esentasse e di non andare a caricare i noiosi turisti alla stazione (presto ci sarà il bonus psicologo per i tassisti traumatizzati dall’overtourism) in America Uber mette a segno il primo bilancio positivo della sua storia. Non che andasse male, il colosso inventato nel 2009, epoca d’oro della Silicon Valley, ma non aveva mai raggiunto un attivo di bilancio come succede anche nelle migliori famiglie per complicate dinamiche aziendalesche. Adesso sì: proprio ieri, mentre a Roma il ministro delle Imprese Urso imprecava contro “le multinazionali” il gruppo sanfranciscano simbolo di efficienza nel mondo e appunto delle temute multinazionali in alcuni paesi sottosviluppati, ha registrato un utile netto di 394 milioni di dollari. Uber multinazionale lo è proprio, nel senso migliore del termine. Il suo amministratore delegato Dara Khosrowshahi è di origine iraniana, e di tutte le nazionalità sono i guidatori che guidano le sue auto.

