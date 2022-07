Taxi driver all'italiana. Il caos di una categoria

Guai a te se nel pezzo citi il tassista. Quando quelli come me cominciavano a fare questo mestiere si sentivano ripetere dal capo redattore questo precetto, anzi più che un precetto, un imperativo categorico. La tentazione resta forte e spesso ci sono cadute fior di penne vagabonde. Ma come si fa a non citare i tassisti parlando proprio di loro? I giornali sono pieni di dichiarazioni, di slogan, di aneddoti, di sfottò persino. C’è la ginnasta Carlotta Ferlito, diventata influencer su TikTok, che denuncia il tassista senza pos il quale non prende la carta di credito e la fa scendere: “Nun me fa’ perde’ tempo”. A quanti è capitato a Roma come in varie altre parti dell’Italia e del mondo? Siamo stati vilipesi perché noi rispettavamo la fila e loro prendevano chi volevano alla stazione o all’aeroporto: altro che prima gli italiani, prima gli stranieri così li faccio pagare a tassametro senza dire che c’è la tariffa fissa. A un amico è successo lo stesso a Stoccolma, sì proprio, la capitale della Svezia dove il servizio è estremamente competitivo e i tassisti aspettano accanto alle pensiline come venditori ambulanti nel suk.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE