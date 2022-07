"Sui taxi i partiti sono più oltranzisti di noi, la liberalizzazione non passerà". Parla il capo del 3570

Il presidente dell'Unione Radiotaxi è convinto che il governo rivedrà l'articolo del ddl Concorrenza che riguarda i taxi: "Non c'è bisogno dello stralcio, le forze in Parlamento ci ascoltano e con la modifica salviamo noi, ma garantiamo anche il governo"

“Ma veramente in tutti i partiti c’è gente molto più oltranzista di noi, vorrebbero lo stralcio della norma, ma non serve”. Loreno Bittarelli, presidente della cooperativa Radiotaxi 3570 di Roma e dell’Unione Radiotaxi d’Italia, è calmissimo, è convinto che, dopo lo sciopero del 5 e 6 luglio proclamato dai tassisti italiani contro l’articolo 10 del ddl Concorrenza – che prevede nuove regole per le auto bianche –, partiti e governo ascolteranno le richieste dell’ala più moderata della categoria. “Sono tranquillo – spiega – perché la norma che più ci preoccupa verrà stralciata, abbiamo mandato ai partiti le nostre proposte di emendamento e depositato memorie e atti al ministero e alle commissione parlamentari competenti. Anche la sottosegretaria ai Trasporti Teresa Bellanova ci ha garantito che non ci saranno ostacoli a una riscrittura”.