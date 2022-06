Tassisti contro. “La via è l'accordo con Uber, no a liberalizzazioni punitive”. Intervista al capo del 3570

Per una volta Roma non è stata l’epicentro della protesta, ma pure nella capitale nei giorni scorsi trovare un taxi è stato arduo e non si potevano fare prenotazioni al telefono. Quei tassisti che lavoravano, poi, avevano paura di essere aggrediti dai colleghi. Il giorno del presidio davanti a Palazzo Chigi alcuni conducenti evitavano di passare per il centro per non rischiare di essere assaliti. “Ma non ci sono state aggressioni fisiche, solo qualche insulto. Che noi abbiamo condannato, così come condanniamo le proteste non autorizzate che hanno provocato disagi. I turisti stanno finalmente tornando e noi li lasciamo a piedi?”, si chiede Loreno Bittarelli, patron del 3570, la compagnia di radiotaxi più grande della città con oltre 3.700 vetture. “Ma se siamo contrari a forme di protesta dissennate e violente, aderiamo convintamente allo sciopero del 5 e 6 luglio: il governo deve togliere dal tavolo qualsiasi liberalizzazione e stralciare l’articolo 10 dal ddl concorrenza. Siamo pronti al dialogo e a tenere calma la piazza, ma anche a mettere a ferro e fuoco Roma se Palazzo Chigi non ci ascolta. L’ideale è riportare la questione in Parlamento con un disegno di legge”, sottolinea Bittarelli.

