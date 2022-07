Draghi lasciato da solo sui taxi. Ahi

Il disegno di legge del governo non contiene alcuna reale minaccia per la categoria, che punta a mantenere lo status quo a discapito degli utenti. Eppure la società civile è restata in silenzio mentre i grandi giornali faticano a prendere posizione, limitandosi alla cronaca senza riconoscere il problema

Nella vita ci sono tre certezze: la morte, le tasse e lo sciopero dei taxi contro il ddl concorrenza. L’atteggiamento di chiusura con cui le maggiori organizzazioni dei tassisti si pongono nei confronti di qualunque, pur timido, tentativo di riforma dice molto sulla credibilità di molta parte della nostra politica. Il disegno di legge varato dal governo non contiene alcuna reale minaccia per i tassisti: semplicemente, delega l’esecutivo a rivedere una disciplina che risale al 1992, quando non esistevano gli smartphone, nessuno immaginava l'economia delle piattaforme e i telefonini avevano le dimensioni di una scatola da scarpe. Nel tentativo di disinnescare la protesta, la viceministra Teresa Bellanova ha fatto ampie concessioni, lasciando intendere che non c’è alcun intento rivoluzionario. La scelta dei conducenti di autopubbliche di confermare l’agitazione riflette, d’altronde, l’esperienza passata: finora nessuno è riuscito a scalfire il fortino. Non Pier Luigi Bersani, non Mario Monti, non Matteo Renzi.