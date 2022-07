Dopo Draghi si riparlerà di concorrenza

Oggi la Camera dei deputati approverà il disegno di legge per la Concorrenza, presentato lo scorso novembre e rimasto per lunghi mesi impantanato alla commissione Industria del Senato. A questo punto, dopo un ultimo e rapido passaggio a Palazzo Madama il provvedimento sarà legge. Per paradosso, la crisi e la caduta di Mario Draghi ne hanno accelerato e oliato il percorso, a dispetto dei tanti mal di pancia dentro e fuori la maggioranza. Il definitivo via libera non è stato senza costi: il premier ha dovuto subire lo stralcio della riforma del trasporto pubblico non di linea, a conferma della ferrea legge della politica italiana che vede nei taxi un presidio inscalfibile da ogni riforma. A Bruxelles tireranno un sospiro di sollievo, visto che il ddl Concorrenza rappresenta una delle condizioni imprescindibili per l’erogazione della tranche di dicembre dei fondi del Pnrr. Anche gli italiani dovrebbero esserne lieti, visto che ci sono diversi interventi migliorativi sulle gare per il gas, sull’idroelettrico, sul trasporto pubblico locale, sui rifiuti, sull’organizzazione della sanità.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE