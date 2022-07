Destra e Pd si fanno imbeccare dai tassisti: l'ultima frontiera della Concorrenza. Ma Draghi non cede

Che lo stallo stesse trasformandosi in palude, gli uffici legislativi del ministero dei Trasporti lo hanno capito quando si sono visti presentare, durante le riunioni alla Camera, emendamenti che erano il copia incolla di quelle che le associazioni dei tassisti avevano già inviato a Porta Pia settimane addietro. Sorpresa? Mica tanto. Perché l’ultima volta che si toccò la materia, in epoca di Conte I, si finì con una baruffa gialloverde che impose un Cdm straordinario in un’auletta del Senato, a mezzanotte passata, a pochi giorni da Natale e con la legge di Bilancio agli sgoccioli: la versione finale del testo approvata, che sanciva la vittoria dei tassinari sugli Ncc, era scritta su un fax intestato “3570”. E insomma è anche per questo che ora Mario Draghi non ammette compromessi. Neppure quelli suggeriti da Roberto Garofoli. Il sottosegretario alla Presidenza, di fronte alle bizze trasversali dei partiti, propenderebbe infatti per cedere: meglio stralciare quell’articolo della discordia, quello sui tassisti, e arrivare a una tregua che consenta al resto del ddl Concorrenza di proseguire il suo iter nel rispetto dei tempi previsti dal Pnrr, che restano stretti. Draghi però non ci sta. E ha ribadito nei giorni scorsi di voler tenere il punto. L’articolo resta, la liberalizzazione ci sarà.

