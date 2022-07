Ombrelloni e concorrenza, molto meglio le regole degli arresti

Forse qualcuno lo ricorderà, ben prima che il governo Draghi rischiasse di cadere per le scempiaggini grilline sul termovalorizzatore di Roma aveva rischiato la stessa fine, nel maggio scorso, quando la destra sovranista, per una volta quasi unita, minacciò di affondare lo strategico (per il Pnrr) ddl Concorrenza per difendere gli atavici privilegi castali delle concessioni balneari. All’epoca Giorgia Meloni tuonava: “Il governo svende le aziende italiane alle multinazionali”, signora mia qui arriva l’Uber dei bagnini; mentre Matteo Salvini chiedeva che la famigerata revisione delle regole per le licenze fosse prorogata di qualche anno. Finì con una riforma mezza insabbiata e un emendamento che rimandava l’entrata in vigore al 2024. La sovranità delle spiagge e degli ombrelloni era salva. Storia grottesca, se si considera la ristrettissima platea di privilegi che si volevano proteggere. Ma ancor più deprecabile è l’ipocrisia politica di chi, per difendere una piccola utenza elettorale, continua a chiudere gli occhi sui guasti, e persino le illegalità, che l’attuale sistema genera.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE