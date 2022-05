Un anno di pantomime sui balneari

A ricordare il vincolo esterno, è dovuto intervenire Enzo Amendola. E’ stato il responsabile di Palazzo Chigi per gli Affari europei, a spiegare ai senatori che s’accapigliavano sul ddl Concorrenza che a Bruxelles non accetterebbero mai il riconoscimento dell’intero valore d’impresa come indennizzo per i gestori delle concessioni balneari. Del resto martedì sera si era lì: alla disputa tra “valore residuo” e “valore effettivo”. E’ nei dettagli che si nasconde il diavolo del legislatore, certo, ma è spesso in quei dettagli che si ingarbuglia l’inconcludenza della politica. E infatti Maurizio Gasparri, uomo di spirito pronto a immolarsi sul bagnasciuga contro la riforma voluta da Draghi, denunciava l’inconsistenza della trattativa: “Mettiamo valore affettivo, allora, no?”. E’ questa l’ultima frontiera della guerra alla Bolkestein. Ora che anche la scadenza per le concessioni è stata riconosciuta al 2023 (come indicato dal Consiglio di stato già a ottobre), ora che s’è stabilito che una eventuale deroga potrebbe essere riconosciuta, e solo per motivate ragioni eccezionali, comunque nell’arco del 2024 (come indicato dall’Ue già a dicembre), ora che tutta la finzione della pantomima s’è rivelata, ecco che si discute sull’indennizzo da riconoscere ai gestori uscenti.

