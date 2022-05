Re-shoring e investimenti in Italia: le opportunità della nuova globalizzazione. Un girotondo

Come riportare in Italia alcune linee produttive? Come attrarre nuovi investitori? Idee per il paese del futuro

Confindustria e sindacati sono disponibili a sedersi intorno al tavolo col governo Draghi per ragionare di reshoring e attrattività dell’Italia. E’ quanto emerge da un girotondo di opinioni promosso dal Foglio sul ritorno delle catene produttive e sull’indipendenza degli approvvigionamenti dopo pandemia e guerra in Ucraina. “Le condizioni internazionali stanno accelerando la tendenza che era già in atto verso un’economia di prossimità – dice Maurizio Marchesini, vicepresidente di Confindustria per le filiere produttive e le medie imprese – ma non è la fine della globalizzazione, semmai è l’inizio di una nuova globalizzazione che premia la stabilità e l’affidabilità dei paesi nei rapporti economici e commerciali con gli altri paesi”. Al di là di come lo si interpreti o di come lo si voglia chiamare, reshoring, backshoring o friendshoring, questo fenomeno ha, secondo Confindustria, la possibilità di trasformarsi in un’opportunità per l’Italia, a patto che vengano messe in campo politiche per rendere più forti le filiere produttive.