Antonio Misiani: “Caro governo, il Pd chiede una cabina di regia sul reshoring”

Un ministero nuove anche no, “ché siamo a meno di un anno dalle elezioni, e mi parrebbe un filo complicato”. E però Antonio Misiani ritiene che davvero servirebbe una svolta, nelle scelte e nel metodo necessario a prenderle. “Una cabina di regia per il reshoring, questa sì che la vedrei bene. Una struttura che coordini il lavoro dei vari dicasteri coinvolti, e che si offra come unico interlocutore alle imprese che intendono venire o ritornare in Italia”. Perché la fase è delicata: va colto il momento, spiega il senatore del Pd, responsabile economico della segreteria di Enrico Letta. “La regionalizzazione dei flussi di scambio e delle catene del valore della globalizzazione era in corso da tempo. Ma la pandemia prima, e la guerra poi, hanno accelerato questo fenomeno. E per fortuna anche la Commissione europea, che troppo a lungo ha vissuto nel mito della lotta a ogni aiuto di stato, ha capito che la deindustrializzazione è un problema strategico per il continente”.

