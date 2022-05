Il Patto di stabilità sospeso anche nel 2023 non è un liberi tutti

Non è solo una questione di ortodossia fiscale o di armonia intra-europea. Se i mercati dovessero mettere in dubbio la tollerabilità del debito dell’Italia, la zona euro tornerebbe alla casella 2010-12. La sostenibilità conta, dice Berlino

Mentre in Italia Matteo Salvini conduce le sue guerre sulle concessioni balneari e i valori catastali con entrambi gli occhi puntati sulle prossime elezioni, l’Europa deve fare i conti con problemi decisamente più gravi. La guerra di Vladimir Putin ha reso concreto il rischio di una stagflazione. La Banca centrale europea da giugno alzerà i tassi di interesse. E la montagna di debiti accumulati per rispondere alla pandemia non permette ai governi di avere lo spazio fiscale per compensare il venir meno degli stimoli monetari. La Commissione ieri ha scelto di non scegliere: il Patto di stabilità e crescita rimarrà sospeso anche nel 2023, ma “non è un liberi tutti”, ha avvertito il suo vicepresidente, Valdis Dombrovskis.