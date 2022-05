Cattiva idea dell'Ue: limitare il ruolo del mercato per mitigare la crisi

Ieri la Commissione europea ha presentato il piano RePowerEu per affrontare il vulnus energetico. Il percorso però sarà tutt’altro che in discesa. Almeno per tre motivi: la crescente entropia normativa, la diversificazione che ignora la produzione interna e l'intenzione di contenere il ruolo del mercato per attenuare gli effetti della crisi

Ieri la Commissione europea ha presentato il piano REPowerEU, un pacchetto di comunicazioni e proposte legislative con cui l’Europa intende affrontare la crisi energetica. L’idea di fondo è che per uscire dalla situazione di emergenza sia necessario, da una parte, darsi obiettivi di decarbonizzazione ancora più sfidanti. Dall’altra, limitare il ruolo dei mercati. Per raggiungere i nuovi target di decarbonizzazione, il piano propone azioni e obblighi in materia di efficienza energetica, rinnovabili e diversificazione delle fonti energetiche. Su quest’ultimo punto, in particolare, puntando a idrogeno e Gnl. Se dai documenti della Commissione non è possibile stabilire con certezza quali saranno i tempi, costi ed effetti delle azioni che Bruxelles suggerisce di adottare è però possibile dedurre che il percorso sarà tutt’altro che in discesa. Almeno per tre motivi. Il primo è la crescente entropia normativa. Attualmente, l’Europa si è impegnata a tagliare entro il 2030 le emissioni di gas a effetto serra del 40 per cento rispetto al livello del 1990. A questo, si aggiunge l’obiettivo di crescita delle fonti rinnovabili negli usi finali di energia al 32 per cento. Tuttavia, nel 2021, questi target sono stati innalzati, rispettivamente, al 55 e al 40 per cento. I Piani nazionali energia e clima, predisposti all’inizio dello scorso anno, devono ancora recepire tali aggiornamenti e che pure andranno conseguiti in tempi estremamente brevi. REPowerEU alza ulteriormente l’asticella sulle rinnovabili al 45 per cento. L’impressione è che sia una rincorsa verso traguardi che continuano ad allontanarsi e che rendono impossibile programmare con la necessaria stabilità gli investimenti necessari.