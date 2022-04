“Non c'è diversificazione energetica senza politica estera”. Parla Amendola

Il rischio, certo, c’è. “Rischio obbligato, d’altronde”. Ma nella scelta di svincolarci dalla dipendenza energetica nei confronti della Russia c’è anche un’opportunità. “Anzi due”, dice Enzo Amendola. “Per l’Unione europea – spiega il sottosegretario in quota Pd, responsabile dei rapporti con Bruxelles per Palazzo Chigi – c’è la sfida storica di fare finalmente un salto di qualità nell’integrazione energetica. E per l’Italia c’è la possibilità di farsi promotrice di un dialogo coi paesi africani”. Perché il punto, per Amendola, sta qui: “Comprendere che fare politica energetica impone di fare anche politica estera. E dunque il governo italiano, con la collaborazione dell’Eni, fa benissimo a cercare nuove fonti di gas nel Mediterraneo e in Africa, ma senza uno sforzo diplomatico volto a cooperare con quell’area del mondo l’obiettivo della diversificazione energetica rischia di poggiare su gambe fragili”. E in effetti, a guardare l’atlante, a mettere gli occhi su quell’asse che congiunge il Maghreb con Cipro, là dove ci sono le riserve energetiche maggiori, vengono i brividi. “Tra Marocco e Algeria c’è una rottura delle relazioni diplomatiche: significa confini chiusi, anche se per quei confini passano i tubi di gasdotti che arrivano in Europa. La Tunisia vive un travaglio politico da mesi. La Libia è nelle condizioni che sappiamo, e i suoi livelli delle forniture energetiche sono ai minimi dal 2015. In Libano attraversa una grave crisi economica. I nostri rapporti con l’Egitto sono segnati dal caso Regeni. Poi c’è Israele, senza pace in Terrasanta, e Cipro, in perenne tensione con la Turchia”.

