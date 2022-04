In Francia c'è il referendum sull'Ue

Emmanuel Macron è stato più convincente di Marine Le Pen nel dibattito tv fra i due candidati alle presidenziali in Francia di mercoledì. Il presidente uscente ha inflitto un duro colpo alla leader di estrema destra, quando ha ricordato il prestito contratto da Le Pen nel 2015 con una banca russa vicina al Cremlino e che non è ancora stato rimborsato. “Quando parla alla Russia, parla al suo banchiere. Questo è il problema, signora Le Pen”, ha detto Macron, accusando la sua avversaria di essere “dipendente” da Vladimir Putin. Nel pieno della guerra della Russia in Ucraina, questo fatto incontestabile mostra la posta in gioco del ballottaggio di domenica. Il secondo paese più importante dell’Ue, l’unica sua potenza nucleare, rischia di cadere nelle mani di una putinista. Come ha giustamente sottolineato Enrico Letta, se Le Pen diventasse presidente, Putin potrebbe smettere di combattere in Ucraina perché avrebbe realizzato ciò che non osava nemmeno sognare: avere un suo burattino nel cuore dell’Ue.

